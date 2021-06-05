Светлана Горячкина встретилась с руководством «Алмаз Антей»

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В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча зампреда правительства Рязанской области Светланы Горячкиной с руководством АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

Во встрече приняли участие министр промышленности и экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев и директор департамента развития гражданской продукции АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Артем Шатраков.

Представители концерна выразили заинтересованность в проведении ряда научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в отрасли электронной промышленности на территории инновационного научно-технологического центра в Рязанской области. Также во время встречи акцент был сделан на разработке гражданской продукции, в том числе медицинского назначения.С концерном регион связывают давние партнерские отношения.

На рязанском ПАО «Завод «Красное Знамя», которое входит в «Алмаз-Антей», производится уникальное медицинское оборудование и аппаратура. Это хирургическая навигационная система «Мультитрек», система мониторинга пациента «NEON FSC» и цифровой палатный рентгеновский аппарат Р-500 «Мобикомпакт», которые уже поставляются в медицинские учреждения страны.