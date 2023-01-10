Супругов, обвиняемых в убийстве 5-летнего мальчика, судят в Краснодаре

В Краснодаре перед судом предстала супружеская пара по обвинению в убийстве малолетнего и совершению других преступлений в отношении несовершеннолетних детей.

Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении семейной пары. 29-летний мужчина и его 32-летняя супруга обвиняются в истязании своих 5 и 11-летних детей (пп. «а», «г», «е» ч.2 ст. 117 УК РФ), причинении вреда здоровью средней тяжести 5-летнему сыну (пп. «в», «г», «з» ч.2 ст. 112 УК РФ) и его убийстве (пп. «в», «д», «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ). Кроме того, женщине предъявлено обвинение в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, соединенном с жестоким обращением (ст.156 УК РФ).

Установлено, что мужчина и женщина познакомились в 2019 году, а в 2020 вступили в брак. При этом, у обвиняемой уже были 5-летний сын и 11-летняя дочь от других мужчин, надлежащим воспитанием которых она и её супруг фактически не занимались.

По данным следствия, с марта по июнь 2022 года фигуранты, используя такие малозначительные поводы как непослушание, плохие поведение и успеваемость в школе, систематически избивали детей ремнем, шнуром питания, деревянным массажером, а также руками, причиняя малолетним мучения, а также физические и психические страдания. В мае 2022 года в результате вышеуказанных противоправных действий обвиняемых 5-летнему малолетнему ребенку был причинен вред здоровью средней тяжести.

В ночное время 9 июня 2022 года злоумышленники, находясь у себя в квартире, расположенной по улице Тюляева города Краснодара, ввиду непослушания 5-летнего мальчика, нанесли ему с особой жестокостью деревянным массажером, проводом от зарядного устройства, а также руками и ногами не менее 38 ударов по голове и туловищу ребенка, после чего легли спать. В ту же ночь мальчик от полученных повреждений скончался.

Проснувшись утром, супруги обнаружили малолетнего без признаков жизни. С целью сокрытия следов совершенного преступления мужчина поместил тело ребенка в сумку и вывез в лесополосу на берегу реки Кубань в районе Гидростроя, где закопал. Далее вечером 10 июня 2022 года с целью инсценировки пропажи ребенка семья направилась на отдых на берег реки Кубани, после чего мать погибшего, желая ввести правоохранителей в заблуждение, сообщила в полицию о якобы безвестном исчезновении сына.

Благодаря грамотной работе следователей и следователей-криминалистов следственного управления причастность супругов к совершенным преступлениям была установлена в короткие сроки. В ходе осмотра места происшествия, указанном фигурантом, было обнаружено тело погибшего мальчика. На время предварительного следствия мужчине, а также женщине, после рождения их ребенка, были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, которые действуют по настоящее время. Следователем также приняты надлежащие меры по обеспечению прав малолетних детей обвиняемых. Так, новорожденная и 2-х летняя девочки были переданы под опеку их бабушке, которая ранее уже была опекуном детей, а 11-летняя — её биологическому отцу.

Расследование уголовного дела находилось на контроле в Центральном аппарате Следственного комитета России и руководителя краевого управления Андрея Константиновича Маслова.

Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.