SuperJob: Рязанцы считают английский и китайский языки самыми полезными для карьеры

Сервис SuperJob выяснил у рязанцев, какие иностранные языки являются самыми востребованными на рынке труда. Полезнее всего для карьеры остаются английский и китайский языки.

Ровно половина жителей областного центра назвала самым востребованным английский. 9% респондентов считают, что в его профессии значимую роль мог бы сыграть китайский.

Другие языки упоминались гораздо реже: немецкий язык назвали полезным 8% опрошенных, итальянский, японский и арабский — по 3%. Каждый пятый рязанец признался, что в его работе не нужен никакой иностранный язык.

О значимости английского языка для карьеры чаще всего заявляют участники исследования до 34 лет (63%), китайского — респонденты от 35 до 44 лет (10%).

Горожане считают, что и в ближайшие десятилетия владение английским и китайским языками не утратит своей значимости. 45% опрошенных родителей видят пользу в изучении их ребёнком английского, а каждый четвёртый убеждён в пользе изучения китайского языка.

По 6% полагают, что их детям понадобятся немецкий и испанский, по 2% уверены в важности арабского, французского, японского и итальянского, ещё 2% назвали другие варианты.

4% респондентов считают, что их ребёнку знание иностранных языков не пригодится.

Опрос проводился с 13 по 20 апреля 2023 года среди экономически активного населения Рязани.