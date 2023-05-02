SuperJob: 37% рязанцев поддержали бы запрет сервисов аренды электросамокатов

Сервис SuperJob выяснил, как в России относятся к сервисам кикшеринга. 37% жителей Рязани считают, что сервисы аренды электросамокатов нужно запретить. Среди причин главным образом называли отсутствие культуры вождения, несоблюдение скоростного режима и опасность для пешеходов и водителей, создаваемую пользователи таких сервисов.

Каждый третий опрошенный высказался против запретов, отметив необходимость отрегулировать правила дорожного движения.

Власти услышали: с 1 марта в России вступили в силу новые ПДД, согласно которым электросамокаты приравнены к транспортным средствам.

Участники исследования от 35 до 44 лет чаще других высказывались за запрет работы сервисов аренды электросамокатов (44%). А вот среди рязанцев моложе 34 лет противников такого решения больше всего (47%).

Интересно, что во Франции результаты подобного исследования сильно отличаются от российского. Почти 90% парижан проголосовали против работы сервисов по аренде электросамокатов в столице страны. В России такой категоричности не наблюдается.

Опрос проводился с 4 по 28 апреля 2023 года среди экономически активных граждан из Рязани, проживающих в населённых пунктах с сервисами аренды электросамокатов.