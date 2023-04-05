SuperJob: 24% рязанских работодателей отказывают в приёме на работу из-за постов в соцсетях

Каждый четвёртый работодатель в Рязани отказывался принимать на работу кандидатов из-за их публикаций в социальных сетях. Таковы данные исследования SuperJob.

Возможный интерес работодателей учитывают при публикациях в соцсетях 44% рязанцев.

Каждому 20-му работодателю приходилось увольнять сотрудников за их посты. В 24% компаний отслеживают интернет-активность работников. 61% организаций не проявляют интереса к соцсетям сотрудников.

Тем временем на этапе трудоустройства отказы из-за публикаций в соцсетях нередки: о таком опыте рассказал каждый четвёртый (24%) работодатель. Ещё 14% рекрутеров признались, что пока им не приходилось отказывать принимать на работу кандидатов по такой причине, но активность соискателей в соцсетях отслеживается. Большинство (55%) работодателей сообщили, что не проверяют соцсети претендентов.

44% рязанцев при ведении социальных сетей учитывают возможный интерес работодателей. Каждый четвёртый делает записи без оглядки на рекрутеров. 13% сообщили, что им всё равно; 6% не задумывались об этом, 7% считают просмотр их страниц маловероятным. 20% признались, что не размещают в интернете никакой личной информации.

Работающие рязанцы задумываются о своих публикациях чаще безработных (53% против 31% соответственно). Женщины чаще задумываются над возможным просмотром их соцсетей работодателем, чем мужчины (47% против 32%). Молодёжь до 24 лет принимает во внимание потенциальный интерес профессионального сообщества к их публикациям чаще, чем старшее поколение (47% против 42%).

Опрос проводился с 24 марта по 3 апреля 2023 года среди работодателей и экономически активного населения Рязани.