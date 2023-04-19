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Среда, 19 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Судебные приставы в Рязани арестовали Lаnd Сruiser за долг в миллион рублей

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Фото с сайта УФССП по Рязанской области

В Рязани разразился денежный спор между двумя мужчинами. Должник упорно не хотел возвращать миллион 44 тысячи рублей, взятые под расписку в качестве гарантии.

Взявший в долг крупную сумму рязанец не уложился с выплатой в указанные сроки. Вначале он предложил выплачивать задолженность постепенно, сославшись на ухудшение финансового положения. Затем злоумышленник вовсе начал скрываться и не выходил на связь, не желая договариваться по-хорошему.

Обманутый житель Рязани обратился в суд, чтобы вернуть свои деньги. С исполнительным листом он отправился к судебным приставам городского отдела Рязани. На должника возбудили производство и разыскали принадлежащее ему имущество.

Выяснилось, что в собственности у должника есть автомобиль Lаnd Сruiser 2007 года выпуска. Приставы выехали по месту работы гражданина и долго ждали его. Когда злоумышленник объявился вместе с машиной, ему предъявили исполнительный документ и разъяснили законодательство об исполнительном производстве. В присутствии понятых кроссовер арестовали.

Машину оставили взыскателю на ответственное хранение, запретив должнику пользоваться ей до полного погашения долга. Если течение 5 дней задолженность не будет погашена, к миллиону добавится исполнительский сбор — 7 процентов от суммы, а автомобиль реализуют в счёт погашения.

В пресс-службе УФССП по Рязанской области напомнили, что каждый, кто берёт в долг, должен понимать свою ответственность и последствия невыплаты. Лучший способ избавиться от долга — оплатить его.

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