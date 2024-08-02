Судебные приставы Рязанской области защищают права участников СВО

Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области напоминает, что граждане, принимающие участие в специальной военной операции, в том числе призванные на военную службу по мобилизации или заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-Ф3 «Об исполнительном производстве» могут воспользоваться правом на приостановление исполнительных производств, за исключением исполнительных производств по алиментным обязательствам, по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

Исполнительные производства приостанавливаются на весь срок контракта или мобилизации.

Для приостановления производства после заключения контракта гражданину-должнику или членам его семьи необходимо направить в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, соответствующее ходатайство, а также документы, подтверждающие наличие оснований для приостановления, например, справка от командира воинской части или контракт о прохождении военной службы. Сделать это можно любым удобным способом, в том числе дистанционно с помощью личного кабинета на портале Госуслуги.

Если в отсутствие заявления должника о приостановлении исполнительных производств на принадлежащие ему счета уже наложен арест, для снятия следует также обратиться с ходатайством в службу судебных приставов, приложив справку командира части и указав реквизиты счета, на который поступает денежное довольствие.

С начала специальной военной операции в Рязанской области приостановлено 8 070 исполнительных производств на сумму 797,2 млн. рублей, из них с 1 января 2024 года приостановлено 3 511 исполнительных производств на общую сумму 263 млн. рублей в отношении должников, призванных на военную службу, а также участвующих в боевых действиях в составе Вооруженных сил Российской Федерации.