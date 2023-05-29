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«Судьба привела меня на площадку». Лео Канделаки сыграет в российской версии сериала «Постучись в мою дверь»

7info7

Создатели российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь» продолжают знакомить зрителей с актёрским составом. Так, подтвердились слухи об участии в проекте Лео Канделаки. По словам музыканта, он участвовал в общем кастинге и даже не надеялся, что его утвердят на роль.

«Судьба привела меня на площадку». Лео Канделаки сыграет в российской версии сериала «Постучись в мою дверь»
«Судьба привела меня на площадку». Лео Канделаки сыграет в российской версии сериала «Постучись в мою дверь»

«Кастинг прошёл весьма волнительно, так как я не являюсь профессиональным актером. Однако режиссёр Всеволод Аравин – настоящий мастер своего дела, поэтому он достаточно быстро смог до меня донести, что нужно продемонстрировать в кадре. Конечно, когда я выходил с «Мосфильма», я был уверен в том, что никто никакую роль мне не предложит. Как видите, получилось совершенно иначе. Ещё раз выражаю благодарность команде за выбор в мою пользу. Буду трудиться!» – комментирует Лео.

Лео Канделаки не имеет опыта съёмок в кино или сериалах, однако он активно занят в этой сфере. Музыкант работал над саундтреками к шоу «Любовная магия» и «Наследники и самозванцы», также записал два трека для нового российского мистического сериала «Дурная кровь».

«Я действительно порой пишу саундтреки для телевидения. В силу того, что моя жизнь – музыка, мне искренне нравится в совершенно разных проявлениях делиться своими творческими мыслями с общественностью. В один момент судьба будто бы сама привела меня на площадку. В этой среде я ощущаю себя естественно. Если честно, я не ожидал испытать подобные ощущения в свой самый первый раз на съемочной площадке. Касаемо актёрской карьеры – тут как Бог даст. Не хочу говорить ничего лишнего. Главное, повторюсь, трудиться», – признаётся Лео.

Кого Лео Канделаки сыграет в сериале, пока остаётся загадкой. Ранее на этой неделе также были раскрыты имена трех актрис, которые играют близких подруг «русской Эды». Ими стали Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова. Также стало известно, что роль главного антагониста исполнит Максим Белбородов.

Производством проекта занимается компания «Медиаслово» в партнерстве с АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko. Российскую версию покажут в эфире телеканала ТНТ, и на платформах онлайн-кинотеатров PREMIER и Okko.

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