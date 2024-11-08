Судьба бывшего здания института культуры в центре Рязани пока неясна

Здание на Театральной площади Рязани, где ранее располагался филиал института культуры, находится в федеральной собственности. Об этом в интервью «Рязанским ведомостям» рассказала директор филиала Елена Анисина.

Недвижимость находится в оперативном управлении Московского института культуры, структурным подразделением которого является рязанский филиал.

По словам Анисиной, все внутренние коммуникации в здании действуют, оно отапливается. Чтобы начать капитальный ремонт, необходимо разработать проектно-сметную документацию.

Рязанцы подали заявку на выделение средств на финансирование работ со стороны министерства культуры РФ, но будут ли они получены пока неизвестно.