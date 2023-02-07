Суд в Рязанской области продлил срок содержания под стражей скопинскому маньяку до 1 марта 2023 года

Скопинский районный суд Рязанской области продлил срок содержания под стражей скопинскому маньяку Виктору Мохову, удовлетворив ходатайство старшего следователя Скопинского МСО СУ СКР по региону.

Срок заключения под стражу Мохову закончился 6 февраля. Предварительное следствие ещё не завершено и обстоятельства, связанные с изоляцией Виктора Мохова от общества, не отпали.

Суд принял решение продлить срок содержания скопинского маньяка под стражей на 24 дня – до 1 марта 2023 года включительно.

Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано, – сообщили в пресс-службе суда.