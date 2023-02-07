Вторник, 7 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Суд в Рязанской области продлил срок содержания под стражей скопинскому маньяку до 1 марта 2023 года

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Скопинский районный суд Рязанской области продлил срок содержания под стражей скопинскому маньяку Виктору Мохову, удовлетворив ходатайство старшего следователя Скопинского МСО СУ СКР по региону.

Срок заключения под стражу Мохову закончился 6 февраля. Предварительное следствие ещё не завершено и обстоятельства, связанные с изоляцией Виктора Мохова от общества, не отпали.

Суд принял решение продлить срок содержания скопинского маньяка под стражей на 24 дня – до 1 марта 2023 года включительно.

Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано, – сообщили в пресс-службе суда.

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