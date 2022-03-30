Суд в Рязани отказал Софии Ивановой в снятии статуса иноагента

30 марта Советский районный суд Рязани принял решение по иску Софии Ивановой, оспаривавшей признание её иноагентом. Об этом сообщила пресс-служба суда.
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В реестр иноагентов Иванову включили 29 сентября 2021 года.
30 марта Советский районный суд Рязани принял решение по иску Софии Ивановой, оспаривавшей признание её иноагентом. Об этом сообщила пресс-служба суда.
В реестр иноагентов Иванову включили 29 сентября 2021 года.
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