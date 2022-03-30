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Среда, 30 марта, 2022

Суд в Рязани отказал Софии Ивановой в снятии статуса иноагента

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Суд в Рязани отказал Софии Ивановой в снятии статуса иноагента

7info

30 марта Советский районный суд Рязани принял решение по иску Софии Ивановой, оспаривавшей признание её иноагентом. Об этом сообщила пресс-служба суда.

— 30 марта по данному административному делу состоялось судебное заседание, по результатам которого вынесено судебное решение об отказе в удовлетворении заявленных требований, — говорится в сообщении.

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В реестр иноагентов Иванову включили 29 сентября 2021 года.

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