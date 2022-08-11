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Суд в Петербурге арестовал обвиняемого по делу об убийстве порноактрисы

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга арестовал подозреваемого в убийстве блогера-порноактрисы Анастасии Хамловской, сообщает РИА Новости. 

Девушка, 1996 года рождения, известная под именем Анастасия Гришман, была убита пятью ударами ножом в шею. По подозрению в убийстве задержан уроженец Омской области 1998 года рождения, молодой человек погибшей. 

По решению суда, в СИЗО задержанный пробудет до 9 октября. 

Ранее парень рассказал, что Анастасия сошла с ума, якобы, именно она попросила убить себя.

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