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Пятница, 23 июля, 2021
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Суд смягчил наказание убившему пятилетнюю падчерицу мужчине

Елена Лобанова
Суд смягчил наказание убившему пятилетнюю падчерицу мужчине
Фото издания "Подъем"
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Суд смягчил наказание мужчине, который убил пятилетнюю падчерицу в Крыму. Об этом сообщает Life

Александр Пилипенко активно помогал следствию и давал подробные показания. Из-за этого судья смягчил приговор. Вместо пожизненного заключения мужчина проведет в колонии 19,5 лет. 

Пятилетнюю Дарью Пилипенко осужденный убил 12 ноября 2019 года. В крымское село Кропоткино семья переехала незадолго до произошедшего — в августе. Вместе с девочкой в семье воспитывался двухлетний мальчик. 

Суд смягчил наказание убившему пятилетнюю падчерицу мужчине

В тот день мужчина жестоко расправился с малышкой. Он несколько раз ударил ребенка по голове, а после утопил в ванной. Труп отчим закопал недалеко от дома. Затем он попытался скрыть следы: забрал документы девочки из сада и попытался с сыном уехать на Украину. Когда ему не удалось покинуть страну, то вернулся домой и заявил об исчезновении падчерицы. 

Несколько дней ребенка искали волонтеры «Лиза Алерт», местные жители и полицейские. 

Все это время мать девочки была на заработках в Китае.

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