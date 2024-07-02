Суд продлил срок содержания под стражей обвиняемому в убийстве Сергея Пинтелина

Во вторник, 2 июля, Советский районный суд Рязани продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю начальника уголовного розыска УМВД Рязанской области Виталию Цыплакову. Подследственный обвиняется в убийстве на охоте егеря Сергея Пинтелина.

В сообщении суда говорится, что Цыплаков останется в СИЗО минимум до 2 сентября 2024 года.

Постановление может быть обжаловано в Рязанском областном суде.

По версии следствия, обвиняемый застрелил егеря, после чего вместе с помощниками спрятал труп на свалке.