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Пятница, 25 марта, 2022

Суд отклонил ходатайства об аресте фигурантов дела о взрыве на заводе «Эластик»

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Суд отклонил ходатайства об аресте фигурантов дела о взрыве на заводе «Эластик»

Александр Ильин

Басманный суд Москвы отклонил ходатайства об аресте двух фигурантов дела о взрыве на заводе «Эластик» в посёлке Лесной Шиловского района, сообщает «ВидСбоку». 

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Ранее сообщалось, что суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу учредителю ООО «Разряд» Наталье Лукашиной и главному инженеру Ирине Урубковой. Позже эта новость была опровергнута. 

Два других фигуранта — учредитель компании Александр Егоршин и гендиректор Сергей Нистраткин — остаются под стражей. 

Трагедия на заводе Лесном унесла жизни 17 человек — всех рабочих смены.

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