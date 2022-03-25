Суд отклонил ходатайства об аресте фигурантов дела о взрыве на заводе «Эластик»

Басманный суд Москвы отклонил ходатайства об аресте двух фигурантов дела о взрыве на заводе «Эластик» в посёлке Лесной Шиловского района, сообщает «ВидСбоку».

- Реклама -

Ранее сообщалось, что суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу учредителю ООО «Разряд» Наталье Лукашиной и главному инженеру Ирине Урубковой. Позже эта новость была опровергнута.

Два других фигуранта — учредитель компании Александр Егоршин и гендиректор Сергей Нистраткин — остаются под стражей.

Трагедия на заводе Лесном унесла жизни 17 человек — всех рабочих смены.