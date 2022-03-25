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Пятница, 25 марта, 2022

Суд арестовал ещё двух фигурантов дела о взрыве завода в Лесном

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Суд арестовал ещё двух фигурантов дела о взрыве завода в Лесном

Александр Ильин

Басманный суд Москвы арестовал ещё двух фигурантов дела о взрыве в цехе ООО «Разряд» в посёлке Лесной Шиловского района, сообщает «ВидСбоку». 

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Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана учредителю организации Наталье Лукашиной и главному инженеру Ирине Урубковой.

Фигуранты дела обвиняются по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Взрыв на заводе унёс жизни 17 человек — всех рабочих смены.

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