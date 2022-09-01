Суд оправдал белгородок, задержанных за раздачу цветов на площади

В первом кассационном суде в Саратове оправдали Елену Егорову и Надежду Россинскую, пишет Fonar TV.

Ранее Октябрьский районный суд приговорил девушек к штрафу в 15 тысяч рублей за выход на площадь в желто-голубой одежде и раздачу цветов. Полицейские задержали их и указали в протоколах, что действия белгородок были «несогласованным публичным мероприятием в форме пикетирования».

Адвокат девушек Евгений Соколов уточнил, что дело отправили обратно на рассмотрение в областной суд.

Новое судебное заседание пройдет 12 сентября в Белгороде.