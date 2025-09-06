Ступенчатое похолодание и волны тепла придут в Рязанскую область в сентябре. Соответствующий прогноз погоды на первый осенний месяц 2025 года дает руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина Сергей Тобратов.

В сентябре в Рязанской области температура воздуха будет снижаться очень неравномерно – закономерный для осени ход событий будет прерываться значительными потеплениями, августовскими по масштабу. Значительную часть месяца в Центре России будут господствовать теплые антициклоны, поэтому и осадков ожидается едва ли не в 2 раза меньше климатической нормы.

«Значительное циклоническое похолодание ожидается с середины 2-й декады, а в районе 18-20 сентября повысится вероятность заморозков, скорее всего у нас их не будет, но в более северных регионах Центра России – запросто», — говорит эксперт.

В середине 3-й декады прогнозируется еще один заток тепла, но уже более короткий, чем в первой половине месяца. В целом сентябрь, по словам Тобратова, ожидается на пару градусов теплее многолетних значений.