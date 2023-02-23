Четверг, 23 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Студенты и сотрудники Рязанского госуниверситета посетили митинг-концерт в Лужниках

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Фото из группы РГУ имени С.А. Есенина ВКонтакте

В Лужниках 22 февраля состоялся праздничный митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» с участием президента Владимира Путина. На мероприятии побывали студенты и сотрудники Рязанского госуниверситета имени С.А. Есенина. Глава государства поздравил всех причастных с Днём защитника Отечества.

В Рязани митинг-концерт с участием губернатора Павла Малкова прошёл в ЦПКиО. Мероприятие проходило в поддержку решения президента России о проведении специальной военной операции.

Представители университета участвовали в митинг-концерте. С обращением выступила член Общественной палаты РФ, доктор филологических наук, профессор РГУ Ольга Воронова.

Студенты и сотрудники Рязанского госуниверситета посетили митинг-концерт в Лужниках
Студенты и сотрудники Рязанского госуниверситета посетили митинг-концерт в Лужниках
Студенты и сотрудники Рязанского госуниверситета посетили митинг-концерт в Лужниках
Студенты и сотрудники Рязанского госуниверситета посетили митинг-концерт в Лужниках
Студенты и сотрудники Рязанского госуниверситета посетили митинг-концерт в Лужниках

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