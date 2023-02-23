Студенты и сотрудники Рязанского госуниверситета посетили митинг-концерт в Лужниках

В Лужниках 22 февраля состоялся праздничный митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» с участием президента Владимира Путина. На мероприятии побывали студенты и сотрудники Рязанского госуниверситета имени С.А. Есенина. Глава государства поздравил всех причастных с Днём защитника Отечества.

В Рязани митинг-концерт с участием губернатора Павла Малкова прошёл в ЦПКиО. Мероприятие проходило в поддержку решения президента России о проведении специальной военной операции.

Представители университета участвовали в митинг-концерте. С обращением выступила член Общественной палаты РФ, доктор филологических наук, профессор РГУ Ольга Воронова.