Студентов Рязанского госуниверситета познакомили с работой экспертов-криминалистов регионального УМВД

Студенты первого курса юридического института Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина познакомились с работой Экспертно-криминалистического центра областного УМВД.

Однодневная «стажировка» прошла в рамках всероссийской акции «Студенческий десант» при поддержке члена Общественного совета при УМВД по Рязанской области Любови Лариной.

Мероприятие началось с лекции о направлениях деятельности ЭКЦ, видах исследований и описания технического оборудования для проведения экспертиз. Студентам рассказали и о других интересных моментах деятельности службы. Первокурсники узнали, как эксперты обнаруживают следы преступления на месте происшествия и как происходит их изъятие.

Рассказали ребятам и о требованиях к кандидатам на службу в органы внутренних дел. Будущие юристы заинтересовались порядком поступления на службу в Экспертно-криминалистический центр.

Любовь Юрьевна Ларина сообщила учащимся, как они могут помочь полицейским уже сейчас — участием в добровольных народных дружин и волонтёрских организаций в Рязанской области.

Первокурсники посетили лаборатории криминалистического центра и узнали о специфике проведения дактилоскопической, баллистической, лингвистической, генетической и других экспертиз.

Студенты своими глазами увидели работу подразделения и почувствовали себя в роли эксперта-криминалиста: с помощью технического оборудования ребята самостоятельно провели экспертизу денежных купюр на предмет их подлинности.