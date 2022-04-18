Студент РГУ имени Есенина Александр Белов погиб на Украине

Во время спецоперации на Украине погиб студент РГУ имени Есенина Александр Белов, сообщает сайт вуза.
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Белов учился на втором курсе факультета физической культуры и спорта, затем служил в десантном полку.
Во время спецоперации на Украине погиб студент РГУ имени Есенина Александр Белов, сообщает сайт вуза.
Белов учился на втором курсе факультета физической культуры и спорта, затем служил в десантном полку.
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