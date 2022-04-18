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Понедельник, 18 апреля, 2022

Студент РГУ имени Есенина Александр Белов погиб на Украине

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Студент РГУ имени Есенина Александр Белов погиб на Украине

7info

Во время спецоперации на Украине погиб студент РГУ имени Есенина Александр Белов, сообщает сайт вуза.

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Белов учился на втором курсе факультета физической культуры и спорта, затем служил в десантном полку.

— Преподаватели, однокурсники отзываются об Александре как о порядочном, добром, ответственном, исполнительном человеке, — сообщает пресс-служба Рязанского госуниверситета.

Студент РГУ имени Есенина Александр Белов погиб на Украине

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