Строительная компания «Дрим Хаус» поздравила АО ГРПЗ с «Золотой Сотней»

В пятницу 13 декабря состоялась научно-практическая конференция для производителей товаров и услуг Рязани и Рязанской области, на которой наградили победителей конкурса «100 лучших товаров России». Организаторами выступили Рязанский филиал ФБУ «Приокский ЦСМ».

Самую высокую награду — попадание в «Золотую сотню» России — унес с собой АО «Государственный Рязанский приборный завод». АО ГРПЗ уже несколько лет подряд удерживает свои позиции среди лучших производителей, что говорит о высоком уровне профессионализма и ответственности коллектива.

Компания «Дрим Хаус» поздравила предприятие и вручила сертификат на скидку размером 250 000 рублей на строительство дома, которым сотрудники АО ГРПЗ смогут воспользоваться в 2025 году.

«Возможность воспользоваться скидкой в течение всего следующего года дает сотрудникам время на планирование и подготовку к строительству», — отметили представители компании «Дрим Хаус».

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