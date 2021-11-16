Страховщики назвали части машины, наиболее привлекательные для преступников

Оставивший свою машину без присмотра автовладелец рискует остаться без запасного колеса либо боковых зеркал (зеркальных элементов) — именно эти части автомобиля представляют наибольший интерес для криминала. Об этом свидетельствует статистика обращений клиентов с полисами каско в компанию «Росгосстрах», говорится в пресс-релизе компании.

Помимо колес и зеркал в число регулярно похищаемых элементов входят колесные колпаки, фары. В этом году были и обращения страхователей по поводу кражи щеток стеклоочистителя. Часто любителей легкой наживы интересуют оставленные в салоне навигаторы, видеорегистраторы и другие легкосъемные устройства.

Если это оборудование не страховалось дополнительно, покупать новое устройство придется за свой счет, страховая компания возместит лишь ущерб, нанесенный при краже, — например, за разбитые стекла или поврежденные замки. Чаще всего злоумышленники наносят урон автомобилям Toyota, Mercedes-Benz, Kia, ВАЗ/Lada, Land Rover.

Регионом повышенного риска, где вероятность столкнуться с автокриминалом существенно выше, по данным «Росгосстраха», является Москва, за ней следует Свердловская область и Санкт-Петербург. Замыкают ТОП-5 этого антирейтинга Ростовская область и Ставропольский край.

«Как правило, автовладельцы интересуются программами каско, чтобы получить гарантию возмещения ущерба в результате дорожно-транспортного происшествия либо в случае угона. Но мы видим, что и кражи отдельных деталей или элементов автомобиля тоже все еще распространены, — говорит директор направления по управлению портфелем каско ПАО СК „Росгосстрах“ Ольга Асташкина. — И с учетом стоимости современных машин и запчастей на них урон жулики могут нанести весьма существенный. Именно поэтому мы рекомендуем автовладельцам выбирать полноценные программы каско — особенно, если машина в ночное время находится на неохраняемых территориях. И, конечно, не оставлять в салоне ценные вещи и документы на машину».

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