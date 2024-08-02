Стоун и Сысоева обвинили Квитатиани в симпатии к соперникам в шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»

В воскресенье в 18:30 на канале ТНТ выйдет новый выпуск приключенческого реалити «Выжить в Дубае. Возвращение» (16+). Предыдущий эпизод завершился интригой: Джиган и участник народной команды Никита Плахотниченко отправились на малое испытание, но его результаты так не были оглашены.

И звёзды, и их соперники будут теряться в догадках о том, что же произошло с их товарищами, однако всем придется проявить терпение и отправиться на встречу с ведущими. По пути между знаменитостями разгорится очередной конфликт — Саша Стоун и Надежда Сысоева обвинят Торнике Квитатиани в том, что он симпатизирует соперникам.

«Ты всё время хочешь взять в отель народную команду. Проявить к ним свою доброту. Проявляй ее ко мне, к Саше, но не к людям, против которых мы играем», — скажет Надежда.

«Это доброта здесь неуместна», — добавит Саша.

Когда звёзды и «народники» наконец-то окажутся на месте, интрига сохранится. И то, что увидят участники, откровенно их шокирует.

«Тут я просто растерялся», — признается Саша Стоун.

Ещё одной интригой выпуска станет новость от ведущих, которая кардинально поменяет правила игры.