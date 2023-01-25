Среда, 25 января, 2023
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Стоматолог Юрченко рассказала, стоит ли удалять зубы мудрости

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Woman фото создан(а) Racool_studio - ru.freepik.com

Стоматолог Наталья Юрченко высказалась о необходимости удалять зубы мудрости, написали «Известия».

По ее словам, такая операция положительно влияет на дальнейшее смыкание верхней и нижней челюсти.

Кандидат медицинских наук уточнила, что удаление зубов мудрости улучает работу жевательных мышц и укрепляет здоровье височно-нижнечелюстного сустава.

Юрченко отметила, что сегодня для комфортного лечения зубов можно использовать внутривенную седацию, которая абсолютно безвредна для организма.

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