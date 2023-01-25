Стоматолог Юрченко рассказала, стоит ли удалять зубы мудрости

Стоматолог Наталья Юрченко высказалась о необходимости удалять зубы мудрости, написали «Известия».
По ее словам, такая операция положительно влияет на дальнейшее смыкание верхней и нижней челюсти.
Кандидат медицинских наук уточнила, что удаление зубов мудрости улучает работу жевательных мышц и укрепляет здоровье височно-нижнечелюстного сустава.
Юрченко отметила, что сегодня для комфортного лечения зубов можно использовать внутривенную седацию, которая абсолютно безвредна для организма.
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