Стихи рязанского художника Акиндинова вошли в альманах профессиональных поэтов

Стихи и картины известного рязанского живописца, члена Союза художников России Алексея Акиндинова опубликованы в альманахе профессиональных поэтов в Красноярске.

Художник-орнаменталист Алексей Акиндинов получил приглашение принять участие в публикации в престижном сборнике стихов, включающим в себя произведения признанных корифеев литературы. Предложение поступило рязанцу из Красноярска от члена Союза писателей СССР Николая Ерёмина.

Известный литератор попросил использовать в сборнике не только живописные произведения Алексея, но и его стихи. Цветную обложку книги украсили картины рязанца в созданном им стиле орнаментализма: «Маяк» и «Шене Рязанского кремля».

Кроме того, в альманах вошло восемнадцать поэтических произведений Акиндинова. Для художника, — это первая публикация стихов, имеющая такой значительный объём и авторитетный статус.

Сборник составляют профессиональные литераторы, среди которых есть такие маститые мастера слова как Константин Кедров (профессор Литинститута, кандидат филологических наук, доктор философских наук, член Союза писателей СССР, в 2003–2005 годах представлен на соискание Нобелевской премии в области литературы). Он известен ещё и тем, что является родственником всемирно известного русского художника Павла Челищева (1898-1957), основателя мистического сюрреализма.

Издание называется «Альманах Миражистов. Дом творчества «Русал и русалка», и имеет статус периодической печати. Николай Ерёмин предложил рязанскому основоположнику орнаментализма дальнейшее сотрудничество с публикациями его новых полотен и стихов в книгах этой серии.

Рязанцы смогут ознакомиться со сборником как в интернете, так и в реальном виде, — на днях, художник встретился с Главным библиотекарем отдела формирования фондов Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького Натальей Жиляковой и передал в дар экземпляры альманахов «Миражистов». В интернете прочесть номер журнала можно на сайте «Литсовета». Посмотреть публикацию Алексея Акиндинова можно также на его странице, на сайте «Проза.Ру».