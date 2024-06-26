Стартовали съёмки комедийного детектива «Кукушонок» с Бондаренко и Сапрыкиным

В Москве стартовали съёмки комедийного детектива «Кукушонок», сообщает пресс-служба НТВ.

В центре сюжета – матёрый и невозмутимый опер Кувалдин, которому навязывают в стажёры сына местного бизнесмена Клима Кукушкина. Новоиспечённый сыщик не только мечтает стать крутым следаком и «очистить город от преступности», но все свои знания он почерпнул из книжек и фильмов. На деле же всё оказывается совсем иначе. Главные роли в сериале исполнят Станислав Бондаренко и Максим Сапрыкин.

Флегматичному и невозмутимому оперативнику Петру Кувалдину (Станислав Бондаренко) навязывают в стажёры недисциплинированного и безрассудного Клима Кукушкина (Максим Сапрыкин). Оперативник озадачен таким назначением, но вскоре он узнаёт истинную причину – оказывается, что стажёр является сыном бизнесмена и мецената, который частично спонсирует полицию города. Под угрозой увольнения Пётр принимает парня под своё крыло.

Олег Штром, режиссёр-постановщик: «Кукушонок» – это фильм про двух напарников: взрослого, во многом разочаровавшегося как в жизни, так и в профессии полицейского Петра Кувалдина и идейного, рвущего жилы и желающего побеждать молодого стажёра Клима Кукушкина. Эти совершенно разные люди могут дать очень много друг другу. Наставник Кувалдин – научить, воспитать, помочь Климу возмужать и определиться в жизни, ну а молодой стажёр помочь Петру вернуться к себе, к настоящим вечным ценностям и идеалам юности».

Кукушкин оказался весьма далёк от оперативной работы, а все его познания почерпнуты из фильмов и книг. Потакая сыну в его желании стать «крутым копом», его отец Ефим Кукушкин (Иван Шибанов) придумал план, который навсегда отобьёт у парня охоту работать в полиции – повседневность и рутина, царящая в работе оперативника, должна разочаровать Клима и заставить вернуться в семейный бизнес. Но гибкий ум Кукушкина начинает цепляться за различные нестыковки в наспех состряпанных делах.

Максим Сапрыкин, исполнитель роли Клима Кукушкина: «Клим Кукушкин – сын влиятельного бизнесмена, который может обеспечить ему беззаботное будущее. Но парень с обострённым чувством справедливости и жаждой приключений не ищет тёплого местечка под крылом у родителя. Моему герою предстоит столкнуться с преступным миром. В силу своего неуёмного темперамента он будет постоянно вляпываться в разные истории, но рядом всегда будет опытный надёжный напарник Кувалдин. Такого персонажа играть в кино мне ещё не приходилось. Герой привлёк меня своей живостью и искренностью. Сценарий написан с юмором, а главная идея проекта – это взросление, превращение мальчика в мужчину. Важность связи поколений».

Удивительная способность Кукушкина влипать в неприятности и находить даже в самых заурядных делах выход на серьёзных преступников начинает раздражать Кувалдина. Тому приходится выпутывать стажёра из различных нелепых и опасных ситуаций, в которые, по его мнению, лучше было и не ввязываться. Однако вскоре становится ясно, что Клим пришёл в отдел не с пустыми руками – у него есть «достоверная» информация, что скоро весь город заполонит новый смертоносный наркотик. Но он даже и не догадывается, кто за этим стоит…

Станислав Бондаренко, исполнитель роли Петра Кувалдина: «Этот проект сразу заинтересовал меня. Во-первых, сценарий написан очень хорошо, а во-вторых, в нём сочетаются детективная история и юмор, у героев есть свой внутренний стержень, в каком-то смысле определённая мужская жестокость. В «Кукушонке» будет достаточно экшен-сцен, в которых я постараюсь участвовать самостоятельно, без помощи каскадёров. Мой герой Пётр Кувалдин – уставший от профессии, потерявший себя, но между тем отличный стратег, который привык доводить любые дела до конца и никогда не отступать, но это было раньше! К сожалению, из-за одной трагической случайности и своей ошибки он потерял жену и детей, а осознав, насколько для него важна семья, всеми силами старается вернуться в неё. Ему предстоит поменяться во многих аспектах своей жизни. Можно сказать, что в первую очередь этот сериал о семейных ценностях, отношениях отцов и детей. Также огромную роль играет трансформация героев. Например, Кукушкин по мере развития сюжета из молодого парня превращается в самого настоящего взрослого мужчину».

По словам режиссёра, оба главных героя – актёры, которых он смело может назвать своей «обоймой». Со Станиславом Бондаренко Олег Штром уже работал в трёх проектах, и в одном – с Максимом Сапрыкиным.

«Их проба меня сразу убедила, во взаимодействии эта пара проявила себя органично и, я бы даже сказал, дерзко. Вот почему выбор пал именно на этот тандем. С командой проекта я тоже знаком, со многими работал и до этого. Новая история – это мои взаимоотношения с оператором Дмитрием Есиповым, у нас потихоньку складывается творческий тандем. В этом я сейчас нахожу новый профессиональный интерес, потому что Дмитрий – человек с интересным видением, умеющий предложить оригинальные решения. Как всегда, на старте проекта работа идёт с шероховатостями, но постепенно мы прирабатываемся и становимся одной кинематографической семьёй», – поделился Олег Штром.

Съёмки сериала проходят в Москве и Подмосковье. Многие боевые сцены снимут на заводе «ВИЛС»: в заброшенном цехе и подвале.