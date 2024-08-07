Стартовали съёмки авантюрной комедии «Нейробатя»

Начались съёмки авантюрной комедии «Нейробатя» (16+), сообщает пресс-служба DUDKA FILMS.

В главных ролях Денис Власенко, Валентина Ляпина, Настасья Самбурская, Виталий Хаев, Аскар Нигамедзянов, Александр Обласов, Сергей Чихачёв, блогеры Wylsacom, Даня Крастер, олимпийская чемпионка Александра Трусова с Макаром Игнатовым и другие.

Главным аттракционом фильма станет специально разработанный для проекта аниматроник — робот-петух.

Съёмки начались в Сергиевом Посаде в воссозданной деревне староверов. Остальное действие роуд-муви будет происходить в Москве и Подмосковье.

Гриша (Денис Власенко) — талантливый айтишник. Он работает с новейшими технологиями и мечтает представить своё главное изобретение на всероссийском чемпионате по битве роботов. Это уникальный робот-петух, которым можно управлять с помощью сознания. Петух всех сражает наповал. Однако Грише отказывают: ведь он — сын знаменитого крестного отца русской мафии по прозвищу Бес (Виталий Хаев). Теперь у Гриши появляется мечта — стереть из баз данных всю информацию, связывающую его с криминальным папашей. Но для этого нужна крупная сумма денег.

Встреча отца с сыном происходит совершенно неожиданно. После неудачного побега из тюрьмы Бес впадает в кому. Но организаторов побега интересуют сто миллионов долларов, спрятанные преступником. Местоположение этого клада кроме Беса может знать лишь один человек — единственный сын Гриша.

Гала (Настасья Самбурская) готова на всё, чтобы выпытать у Гриши ценную информацию. Находясь перед реальной угрозой, Гриша придумывает способ выкрутиться: с помощью своей разработки он переселит сознание отца в умный гаджет и узнает ответ. Несмотря на то, что «Нейробатя» оказался в руках сына, он не торопится раскрывать свои секреты.

Логлайн: Гриша, айтишник-невротик, создаёт уникальную нейросеть, способную переселить сознание человека в «умные» устройства. Но тестировать уникальное изобретение ему приходится на собственном отце. Бес — лидер криминальной ОПГ — оказывается буквально в руках сына, перемещаясь из гаджета в гаджет. Они отправляются в сумасшедшее приключение, которое поможет переосмыслить отношение друг к другу.

Денис Власенко, актер:

Не хочется описывать Гришу общими словами, но, думаю, что его образ знаком каждому. Молодой талантливый парень мечтает о больших свершениях, но много чего боится. И, конечно, ему не хватает человека рядом, который мог бы ему просто сказать «ты молодец, продолжай»!

Из-за всех этих передвижений сознания между гаджетами может показаться, что наша история сказочная. Но, мне кажется, что сюжет наоборот очень житейский и даже злободневный. Мы уже привыкли общаться через разные гаджеты, а связывает нас иногда и правда только блютуз. Надеюсь, что наш фильм покажет ценность настоящей, реальной связи между людьми.

Валя Ляпина, актриса:

Пелагея живёт в поселении староверов, где люди полностью отказались от новых технологий. Год назад девушка потеряла слух и стала более отстранённой и закрытой.

Пока я готовилась к роли, я попробовала, какого это — ничего не слышать. Я ни с кем не разговаривала на площадке и ходила в наушниках. В какой-то момент я даже не поняла, что мы начали снимать — и в первом дубле играла прямо в наушниках! Это был очень сложный опыт, от тишины и белого шума у меня разболелась голова.

Сыграть Пелагею — определённый вызов для меня. Такого рода роли у меня еще не было, поэтому я решила не упускать шанс поучаствовать в проекте.

Интересные факты:

Для съёмок фильма был изготовлен петух-аниматроник.

Управлять им и обслуживать его на площадке будет команда из пяти человек.

Это уже вторая совместная работа режиссёра Виталия Дудки и актёра Дениса Власенко. Первым проектом был «Юра Дворник».

Робота-петуха изготовила та же команда, что и Робогозина для сериала «Кибердеревня».

Сознание будет перемещаться по разным гаджетам: от магнитолы в машине, колонки и умных часов до бойцовского робота.

Валя Ляпина, которая играет глухую девушку, при подготовке к роли ходила в берушах и общалась со всеми только через текст в телефоне или с помощью жестов.

В фильме примут участие олимпийская чемпионка по фигурному катанию Александра Трусова и призёр чемпионата России Макар Игнатов.