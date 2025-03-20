Стартовали съёмки 25-го сезона сериала «Тайны следствия»

В Санкт-Петербурге начались съемки юбилейного, 25-го сезона легендарного детективного сериала «Тайны следствия» (16+) для телеканала «Россия». Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

В новом сезоне популярного проекта самый обаятельный следователь страны, Мария Швецова, и ее профессиональная команда продолжат распутывать сложные преступления и раскрывать опасные тайны Петербурга. Роль Марии Швецовой по-прежнему исполняет народная артистка РФ Анна Ковальчук.

В 25-м сезоне зрителей ждут неожиданные повороты как в профессиональной, так и в личной жизни Марии Сергеевны (Анна Ковальчук). По долгу службы ей предстоит вновь встретиться с полюбившимися героями прошлых сезонов: давней подругой Альбиной (Алла Довлатова), первым мужем Переваловым (Александр Чевычелов), секретаршей прокуратуры Зоей (Юлия Яковлева), прокурором Филоновым (Игорь Григорьев), следователем Шиповым (Антон Ксенёв), журналистом Старосельцевым (Олег Алмазов), вторым мужем Луганским (Мирослав Малич) и другими.

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Сезон начинается с празднования юбилея бывшей секретарши Зои Ковиной, однако торжество омрачается взрывом. В ходе расследования выясняются все новые неожиданные детали, а за этим преступлением тянется длинная цепочка событий из прошлого.

Личная жизнь Марии Сергеевны также претерпит серьезные изменения. После громкого разрыва с журналистом Васнецовым и побега из-под венца вместе с Олегом Платоновым (Алексей Комашко) она решает скрывать свои новые отношения не только от коллег и друзей, но даже от дочери Златы (Злата Ковальчук)…

Анна Ковальчук делится своими впечатлениями:

25-й сезон! Четверть века! Это невероятно! И, конечно, очень приятно, что зрители по-прежнему следят за судьбой Марии Швецовой и других героев нашего сериала. Мы уже давно не просто коллеги — мы настоящая семья, и каждый раз возвращаться на съемочную площадку для нас большое счастье. Я благодарна судьбе за эту роль, за зрительскую любовь к сериалу и, конечно, к моей любимой Марии Сергеевне.

Мне часто пишут молодые девушки, которые рассказывают, что, посмотрев «Тайны следствия», решили стать следователями и теперь работают в этой профессии. Я восхищаюсь ими — ведь это непростая, но очень важная работа. При этом даже в такой сфере можно оставаться справедливым, сочувствующим и находить баланс между карьерой и личной жизнью, как это делает Мария Сергеевна.

Что касается любовной линии в новом сезоне — зрителей, как всегда, ждет много интересного. Но что именно произойдет, я пока оставлю в тайне. Пусть все увидят сами!»