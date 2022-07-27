Старость в радость: в Рязанской области стала доступна новая мера господдержки — программа «Родственный уход»

По данным Росстата количество пожилых людей в России (старше 65 лет) растет, и по оценке экспертов к 2050 году их число увеличится вдвое – с 13% до 26%. Это категория граждан, которая попадает в зону особого риска по ухудшению здоровья, утраты активной жизнедеятельности и зачастую нуждается в посторонней помощи для продолжения жизни. А для нашего региона это особенно актуально, Рязанская область занимает третье место в России по доле пожилого населения. Каждый третий житель нашего региона пожилой. Только представьте, что в каждом подъезде каждого многоквартирного дома живет человек, которому требуется постоянная помощь для выполнения элементарных бытовых действий! И в 8 из 10 случаев уход и забота за пожилыми родственниками – инвалидами ложатся на плечи родственников.

Рязанская область входит в число пилотных регионов, где реализуется проект «Система долговременного ухода», в рамках которого доступен «Родственный уход». Что это за мера поддержки и кому она доступна – об этом нам рассказал руководитель АНО по предоставлению социальных услуг «Забота и Милосердие» Кованов Алексей.

На кого рассчитана программа «Родственный уход» и в чем ее смысл?

Многие семьи вынуждены нанимать сиделку для родственника, нуждающегося в уходе, но не всем это по карману, так как пенсии зачастую не хватает на зарплату нужно еще жить и растить детей. Так же не всегда можно найти квалифицированного надежного помощника. Большинству людей, осуществляющих уход за своими родными, пришлось менять график работы, а порой и вовсе уволиться. Новая мера поддержки позволяет гражданам продолжать ухаживать за пожилыми родственниками, которые утратили способность к самостоятельному обслуживанию, и получать за это зарплату.

Если человек хочет ухаживать за родственником сам, но не знает, как это делать?

Программа предусматривает обучение всем аспектам ухода, исходя из индивидуальной ситуации. Так же семья, в которой осуществляется родственный уход, берется на сопровождение социальной службы, которая бесплатно обучит основам ухода, предоставит юридическую, психологическую и консультационную помощь.

Как рассчитывается зарплата по уходу, это привычные 1200 рублей в месяц?

Не стоит путать «Родственный уход» с выплатой 1200 рублей от пенсионного фонда, так как в нашем случае родственники получают заработную плату за выполненный объем по уходу, рекомендованный специалистом. Размер зарплаты значительно выше и может достигать 30 000 рублей в месяц.

Новой программой могут воспользоваться только близкие родственники?

Не обязательно! В силу различных жизненных обстоятельств, нуждающийся в уходе человек может не иметь родственников. В таких ситуациях программа распространяется на друзей или соседей, готовых помочь.

Первый шаг на пути к присоединению к программе?

Достаточно позвонить и рассказать о своей ситуации с родственником, дальше специалист сориентирует по следующим действиям. А если вы являетесь соседом или знакомым человека, которому требуется уход, обязательно расскажите ему о возможности получить помощь! Если у человека нет близких родственников, то мы постараемся подобрать ему помощника по уходу.

Как бы не мечталось, но эликсира вечной молодости пока не придумали. Но, зато внедрили новую меру поддержки родственного ухода, чтобы у каждого пожилого-инвалида старость прошла в родных стенах и была действительно в радость!

По вопросам новой меры государственной поддержки «Родственный уход» можно проконсультироваться по телефону — +7 (4912) 999-100.