Суббота, 21 сентября, 2024

Стало скучно: рязанский путешественник Атласов рассказал о своей рекордной экспедиции

Автор: Алексей Самохин

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20 сентября в Рязанском музее путешественников известный землепроходец региона Виктор Атласов поведал историю многолетнего маршрута «Полярная Россия». Экспедиция, преисполненная аскетизмом, простиралась по глубокому Заполярью. Помимо этого, путешественник поведал и о планах на будущие маршруты. 

«Стало скучно, решил пройти весь север – от Норвегии до Берингова моря», – так незамысловато сам Виктор обозначил зарождение проекта «Полярная Россия». 

Начало ему было положено ещё в 2015 году. После подготовительного этапа сам маршрут занял 6 лет. Пройдено 13 тысяч километров, последнюю тысячу из которых путешественник прошёл в этом году. Обошедший буквально всю Россию, по чему сразу можно догадаться о его отношении к подобным вызовам, Виктор преодолел всё это расстояние в одиночку, передвигаясь пешком, на велосипеде, автостопом и на лодке.

Были встречи с дикими животными – за всю жизнь землепроходец видел 107 медведей, – обширные территории, совершенно не имеющие населенных пунктов, шторма на море и другие опасности. Но Виктор, имея многолетний опыт, оставался бесстрашен и непреклонен, благодаря чему экспедиция завершилась успешно.

Наш земляк, которого в следующем году ждёт 70-летний юбилей, не собирается на этом останавливаться! 

«Путешествовать будем, конечно. С этим пока всё нормально. После того, как навещу родственников, пройду вдоль казахстанской границы: из Новосибирской области и через Алтайский край в Кемеровскую область. Потом Хакасия, Кузбасс и снова Новосибирская область. Такой замкнутый маршрут», – анонсировал Виктор следующую экспедицию.

Стало скучно: рязанский путешественник Атласов рассказал о своей рекордной экспедиции
Стало скучно: рязанский путешественник Атласов рассказал о своей рекордной экспедиции

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