Стало известно, сколько Зеленский заработал за год официально

Владимир Зеленский представил декларацию о доходах и расходах за 2024 год, пишет Life.ru.

Согласно данным, опубликованным на его официальном сайте, общий доход бывшего комика и его семьи за этот период составил 15 286 193 гривны. В пересчёте по текущему курсу это превышает 368 тысяч долларов США или около 31 миллиона рублей.

«Согласно декларации за прошлый год, доходы главы государства и членов его семьи составили 15 млн 286 тыс. 193 гривны, в том числе доход от погашения ОВГЗ — 8 млн 585 тыс. 532 грн», — говорится в сообщении на сайте Зеленского.

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Основную часть доходов семьи президента Украины в 2024 году составили его заработная плата, начисления по банковским депозитам, поступления от сдачи в аренду принадлежащей им недвижимости. Общая сумма этих поступлений составила 6 700 661 гривну.