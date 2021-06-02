19.4 C
Рязань
Среда, 2 июня, 2021
На главнуюНовости мираКультура
Новости мираКультура

Стало известно, сколько зарабатывают знаменитости на корпоративах

Елена Лобанова
- Advertisement -

Стало известно, сколько зарабатывают знаменитости на частных вечеринках. Рейтинг «дорогих» звезд составила «Комсомольская правда»

Первое место по-прежнему держит Алла Пугачева. Примадонна на корпоративе обойдется в 350 000 евро (почти 31,5 млн рублей). При этом Пугачева не пойдет за такие деньги к любому человеку: тут важны личные связи. 

Второе место заняла Земфира. Корпоратив с ее участием обойдется в 200 000 евро (около 18 млн рублей). При этом за год певица подняла ценник аж на 50 000. 

В тройку лидеров выбились и Максим Галкин с Григорием Лепсом. Их ценник составляет примерно 120 000 евро (около 11 млн рублей). 

В ТОП самых дорогих знаменитостей также вошли Стас Михайлов (100 000 евро — около 9 млн рублей), Филипп Киркоров (90 000 евро — около 8 млн рублей), Николай Басков, София Ротару и Юрий Антонов (по 80 000 евро — около 7 млн рублей). Заказать Ивана Урганта или группу «Сплин» будет стоить 75 000 евро (около 6,5 млн рублей), Александра Цекало, Елену Ваенгу и Александра Розенбаума — 60 000 евро или 5,5 млн рублей. 

Раньше в эту же категорию входила Полина Гагарина, но за год певица снизила цену на 5 000: теперь под ее хиты можно оторваться за 55 000 евро или 5 млн рублей.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,135ЧитателиЧитать
1,530ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]