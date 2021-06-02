Стало известно, сколько зарабатывают знаменитости на корпоративах

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Стало известно, сколько зарабатывают знаменитости на частных вечеринках. Рейтинг «дорогих» звезд составила «Комсомольская правда».

Первое место по-прежнему держит Алла Пугачева. Примадонна на корпоративе обойдется в 350 000 евро (почти 31,5 млн рублей). При этом Пугачева не пойдет за такие деньги к любому человеку: тут важны личные связи.

Второе место заняла Земфира. Корпоратив с ее участием обойдется в 200 000 евро (около 18 млн рублей). При этом за год певица подняла ценник аж на 50 000.

В тройку лидеров выбились и Максим Галкин с Григорием Лепсом. Их ценник составляет примерно 120 000 евро (около 11 млн рублей).

В ТОП самых дорогих знаменитостей также вошли Стас Михайлов (100 000 евро — около 9 млн рублей), Филипп Киркоров (90 000 евро — около 8 млн рублей), Николай Басков, София Ротару и Юрий Антонов (по 80 000 евро — около 7 млн рублей). Заказать Ивана Урганта или группу «Сплин» будет стоить 75 000 евро (около 6,5 млн рублей), Александра Цекало, Елену Ваенгу и Александра Розенбаума — 60 000 евро или 5,5 млн рублей.

Раньше в эту же категорию входила Полина Гагарина, но за год певица снизила цену на 5 000: теперь под ее хиты можно оторваться за 55 000 евро или 5 млн рублей.