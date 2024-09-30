В своей колонке в издании The Washington Post журналист Дэвид Игнатиус сообщил, что президент США Джо Байден не согласился на просьбу Владимира Зеленского предоставить Украине возможность применять западные ракеты для атак вглубь территории России, поскольку осознает серьезные риски эскалации конфликта. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Игнатиус отметил, что Байден «не хочет рисковать возможными ответными действиями со стороны России». Он считает критику в адрес американского лидера недостаточно глубокой и призывает не ожидать от него «горячей реакции», поскольку обязанность любого президента заключается в том, чтобы «уменьшать угрозу ядерного конфликта».

Кроме того, Игнатиус выражает пессимизм относительно ситуации в Украине, акцентируя внимание на том, что страна находится на грани истощения из-за затянувшегося противостояния, и политическая поддержка Зеленского сильно ослабла. «Долгая война на истощение разрушит Украину», — утверждает он.

Журналист согласен с тем, что США должны оказать поддержку Украине, но настаивает, что это не должны быть «удары дальнобойными ракетами», так как это действительно является «красной линией», о чем Байдену доложили представители разведки.