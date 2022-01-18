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Вторник, 18 января, 2022
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Стало известно, как планируют менять уличное освещение в Рязани

7info
Изображение Pexels с сайта Pixabay

На заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы коснулись вопросов уличного освещения. Подробности сообщила пресс-служба РГД.

На прошлой неделе депутаты осмотрели улицу Свободы, Первомайский проспект и улицу Шевченко, на которых в качестве эксперимента была произведена частичная замена старых светильников на новые. В данный момент администрация города готовит светотехнический расчет, который планируют представить в Думу к середине февраля. На первом этапе предусмотрена замена старых светильников на более яркие и энергоэффективные. Замена и установка новых опор освещения предусмотрена на участках дорог, которые будут комплексно отремонтированы в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры РГД подвели итоги реализации программ по благоустройству за 2021 год. Работы по всем объектам выполнены в полном объеме.

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Также депутаты утвердили отчет о работе комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры. В 2021 году комитетом проведено 12 заседаний, на которых рассмотрено 64 вопроса.

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