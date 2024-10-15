Вторник, 15 октября, 2024

Клепиковскую районную больницу присоединят к Касимовскому ММЦ

Автор: Кристина Аманн

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Фото: ryazpressa.ru/

Клепиковскую районную больницу реорганизуют и присоединят к Касимовскому ММЦ. Соответствующее распоряжение опубликовало правительство Рязанской области.

Профиль медицинского учреждения сохранится, больница продолжит оказывать медицинскую помощь.

По словам главного врача Татьяны Ступиной, которые приводит ИД «Пресса», медперсонал останется на своих рабочих местах в прежнем составе. Соответственно, пациенты по-прежнему будут получать медицинскую помощь по месту жительства. Изменения вводятся с целью повышения эффективности использования ресурсов государственных бюджетных учреждений Рязанской области.

Главврач напомнила, что штат больницы недавно пополнился новыми специалистами – терапевтами, хирургом и неврологом.

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