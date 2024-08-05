Стало известно, где состоится прощание с рязанским журналистом Вадимом Михайловым

В воскресенье, 4 августа, стало известно о смерти рязанского журналиста Вадима Михайлова. Некоторое время он работал с редакции 7info.

В Telegram-канале «Новой газеты» сообщили, что прощание с журналистом состоится во вторник, 6 августа, в храме в честь иконы Божьей Матери Всецарица (церковь находится на территории больницы им. Семашко).

Отпевание начнется в 12:00, после чего траурная процессия проследует на кладбище. На похороны могут прийти все желающие. Отмечается, что будет организован транспорт.

Вадиму Михайлову был 71 год.

7info выражает соболезнование родным, близким и коллегам Вадима Михайлова.