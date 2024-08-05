Понедельник, 5 августа, 2024

Стало известно, где состоится прощание с рязанским журналистом Вадимом Михайловым

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

В воскресенье, 4 августа, стало известно о смерти рязанского журналиста Вадима Михайлова. Некоторое время он работал с редакции 7info.

В Telegram-канале «Новой газеты» сообщили, что прощание с журналистом состоится во вторник, 6 августа, в храме в честь иконы Божьей Матери Всецарица (церковь находится на территории больницы им. Семашко).

Отпевание начнется в 12:00, после чего траурная процессия проследует на кладбище. На похороны могут прийти все желающие. Отмечается, что будет организован транспорт.

Вадиму Михайлову был 71 год.

7info выражает соболезнование родным, близким и коллегам Вадима Михайлова.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Завершились съемки фильма «Батя 2. Дед» с Евгением Цыгановым

Телеканал ТНТ покажет комедию «Пока не родила» с Ангелиной Загребиной, Иваном Охлобыстиным и Екатериной Стуловой в главных ролях

В аварии в Ряжском округе пострадали две девушки

Новый препарат от ВИЧ показал отличную эффективность

Полярное сияние вновь наблюдали жители Рязанской области

Анна Хилькевич покидает шоу «УТРО.ТНТ»

Женское погребение XI века с богатым инвентарем исследуют рязанские археологи

Защищают Белгород от врага. Гладков выступил с речью в День города

Раскрыты детали страшного ДТП в Новой Москве, где разбились три человека и собака

Зеленский записал пафосное видео с F-16 и выдал арсенал самолетов

В Саратовской области мужчина похитил мальчика и постирал ему вещи

В Рязани пропал 51-летний Николай Кириленко