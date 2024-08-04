Воскресенье, 4 августа, 2024

Умер рязанский журналист Вадим Михайлов

Автор: Кристина Аманн

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Утром 4 августа умер рязанский журналист Вадим Владимирович Михайлов. Об этом сообщает «Новая газета».

Вадим Михайлов был главным редактором газеты «Вечерняя Рязань» в 1990-х. Последние годы он работал в «Областной Рязанской газете». Также какое-то время Вадим Михайлов работал в 7info.

Вадима Михайлова называют основателем постсоветской рязанской журналистики. Он умел поднимать острые темы и своей работой показал, что такое «журналистика мнений». При нем газета «Вечерняя Рязань» стала самой популярной и авторитетной городской газетой своего времени.

Информация о времени и месте прощания будет известна позже.

На фото — золотой состав «Вечерки». Вадим Михайлов — стоит в центре в джинсово-голубом в окружении сотрудниц и сотрудников. Фото «Новой газеты»

Умер рязанский журналист Вадим Михайлов

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