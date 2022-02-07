Стали известны жуткие детали убийства 2-летней девочки отцом в Челябинской области

Появились подробности убийства двухлетней девочки отцом в Челябинской области, сообщается в группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что дочь спасла жизнь своей матери. Выяснилось, что на женщину набросился с ножом ее 31-летний сожитель и по существу отец малышки. В итоге удар пришелся на ногу девочки, которую мать держала на руках. Малышка умерла из-за обильного кровотечения.

Как стало известно, что в семье воспитывались четыре ребенка. Мужчина был отцом троих из них, старшего женщина родила от другого возлюбленного.

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Взрослые постоянно скандалили на почве употребления алкоголя. Злоумышленник работал продавцом, а мать погибшей сидела дома. В феврале 2020 года на семью поступала жалоба о распитии спиртного дома. Детоубийцу задержали и посадили в СИЗО.