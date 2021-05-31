Стали известны результаты праймериз «Единой России» в Рязанской области

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Лидером предварительного голосования «Единой России» в Рязанской области стал действующий депутат Госдумы Андрей Макаров, первые места в своих округах заняли Дмитрий Хубезов и Андрей Красов. Об этом сообщает ryazan.er.ru

Итоги праймериз подвели в Рязани 31 мая на заседании регионального оргкомитета. Его председатель Сергей Филимонов отметил, что с каждым годом «желающих принять участие в предварительном голосовании как со стороны кандидатов, так и со стороны граждан все больше».

В Рязанской области голосование проводилось только в онлайн формате. Участниками стали 40 кандидатов, голоса отдали более 85 тысяч рязанцев.

Ранее лидер рязанских единороссов, губернатор Николай Любимов выразил уверенность, что победившие в праймериз достойно представят регион в Госдуме. Список кандидатов на выборы от ЕР утвердит 19 июня съезд партии.