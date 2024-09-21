Стали известны результаты «Кросса нации» в Рязани

21 сентября в Рязанской области прошел Всероссийский день бега «Кросс Нации-2024», сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

В Рязанской области кросс прошел на дистанциях 1000, 4000, 6000, 8000 и 12000 метров. Центральный старт забега состоялся в Лесопарке Рязани, в нем приняли участие более 1200 рязанцев.

Старт забегу дал министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов.

В забеге приняли участие спортсмены, представители рязанских вузов и ссузов, предприятий, организаций, учреждений Рязанской области, школьники и ветераны спорта, лица с ограниченными возможностями здоровья. Традиционно в кроссе принимали участие рязанские десантники, а также участники СВО.

По итогам соревнований в г. Рязани победителями и призёрами стали:

Мальчики и девочки 2015 г. р. и моложе, 1 км

1 место — Иван Зенкин и Арина Болобонкина

2 место — Степан Андреев и Полина Дроздова

3 место — Даниил Маняшкин и Екатерина Носачева

Юноши и девушки 2005 г. р. и моложе, 4 км

1 место — Павел Персиков и Полина Соина

2 место — Сергей Митрофанов и Татьяна Корякова

3 место — Роман Редькин и Анна Герасимова

Мужчины и женщины 2004 г. р. и старше, 4 км

1 место –Алексей Григорьев и Валерия Петрухина

2 место — Сергей Поздновский и Любовь Сычева

3 место — Лавр Селиванов и Ольга Приходько

В Год Семьи специальные призы от министерства физической культуры и спорта Рязанской области получила самая спортивная семья — семья Новиковых.

А также самые юные участники забега Маргарита Владыкина и Марк Богдашкин, самые опытные участники — Валентина Червоная и Владимир Спорыхин. За волю к победе награждена Виктория Мелешина.

Победители и призеры соревнований были награждены дипломами, кубками, медалями и памятными призами Минспорта России и министерства физической культуры и спорта Рязанской области.