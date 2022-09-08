Стали известны районы Рязанской области — лидеры по уровню образованности населения

Рязаньстат опубликовал данные об уровне образования в разных районах Рязанской области.

Жители Рязани и Сасово оказались самыми образованными среди 4 городских округов — у 67 и 64% взрослого населения есть диплом о высшем или средне-профессиональном образовании.

Среди 25 районов самый высокий уровень образованности граждан старше 15 лет показали Рыбновский и Шиловский районы — 54 и 50% соответственно.

Больше всего специалистов с учёной степенью кандидата или доктора наук среди работающего населения в Рязани — 3%, а также в Рыбновском и Рязанском районах — 2 и 1% соответственно.