Стали известны причины смерти 26 детей в Вологодской области

Омбудсмен Ольга Смирнова рассказала о причинах смерти детей в Вологодской области в 2022 году, сообщил портал «Вологда-поиск».

По ее словам, за это время погибли 26 юных жителей региона.

Причиной трагедий были смертельные ДТП, чрезвычайные происшествия, пожары, несчастные случаи на воде, убийства и суициды.

Смирнова отметила, что в Вологодской области приняли Концепцию безопасности детства. Она призвала создать условия, которые помогут избежать трагичных случаев.