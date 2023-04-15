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Суббота, 15 апреля, 2023
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Стали известны причины смерти 26 детей в Вологодской области

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Омбудсмен Ольга Смирнова рассказала о причинах смерти детей в Вологодской области в 2022 году, сообщил портал «Вологда-поиск».

По ее словам, за это время погибли 26 юных жителей региона.

Причиной трагедий были смертельные ДТП, чрезвычайные происшествия, пожары, несчастные случаи на воде, убийства и суициды.

Смирнова отметила, что в Вологодской области приняли Концепцию безопасности детства. Она призвала создать условия, которые помогут избежать трагичных случаев.

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