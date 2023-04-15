Стали известны причины смерти 26 детей в Вологодской области

Омбудсмен Ольга Смирнова рассказала о причинах смерти детей в Вологодской области в 2022 году, сообщил портал «Вологда-поиск».
По ее словам, за это время погибли 26 юных жителей региона.
Причиной трагедий были смертельные ДТП, чрезвычайные происшествия, пожары, несчастные случаи на воде, убийства и суициды.
Смирнова отметила, что в Вологодской области приняли Концепцию безопасности детства. Она призвала создать условия, которые помогут избежать трагичных случаев.
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