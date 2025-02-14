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Происшествия

Стали известны подробности жёсткого ДТП на Южной окружной дороге Рязани

Алексей Самохин

Пресс-служба УГИБДД Рязанской области сообщила подробности жёсткого ДТП на Южной окружной дороге Рязани.

Авария случилась в четверг, 13 февраля, в 07:20 на 195-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал». По предварительным данным, 35-летний житель Рязани, управлявший самосвалом «Фав», столкнулся с грузовиком «Эвеко» 52-летнего жителя Саратова. После удара грузовой автомобиль продолжил движение и сбил находившегося на нерегулируемом переходе 23-летнего жителя Саратова.

В результате происшествия 47-летний пассажир «Эвеко» и пешеход получили травмы. Людям потребовалась помощь медиков.

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Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Стали известны подробности жёсткого ДТП на Южной окружной дороге Рязани В результате происшествия 47-летний пассажир «Эвеко» и пешеход получили травмы. Людям потребовалась помощь медиков.
Стали известны подробности жёсткого ДТП на Южной окружной дороге Рязани В результате происшествия 47-летний пассажир «Эвеко» и пешеход получили травмы. Людям потребовалась помощь медиков.

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