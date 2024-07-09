Стали известны подробности жестокого убийства в центре Рязани

Рязанский областной суд сообщил подробности жестокого убийства в центре Рязани.

Напомним, ранее о приговоре по делу об убийстве на улице Радищева сообщили в Следственном комитете. Двое мужчин, забивших насмерть знакомого, получили 16,5 и 15 лет колонии строго режима.

В пресс-службе Рязанского областного суда рассказали, что возраст одного из убийц 20 лет, второго 36.

В начале апреля 2023 года подсудимые пришли в гости к потерпевшему К. 20-летний Никита Белоненко пригрозил последнему убийством, в связи с тем, что потерпевший, по его мнению, самовольно забрал его личные вещи из квартиры. Рязанец ответил, что не знает ничего про вещи обвиняемого.

Мужчины ушли пьянствовать на одной из центральных улиц Рязани. К ним присоединился знакомый, который рассказал, что К. продал вещи Белоненко.

Белоненко и Морозов отправились к дому потерпевшего К., встретили его рядом с подъездом и стали избивать. Били ногами и ножом. От полученных ран рязанец умер в больнице.

Суд назначил Белоненко 16,5 лет колонии, Морозову — 15 лет. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.