Понедельник, 8 июля, 2024

Двое мужчин, убивших рязанца на улице Радищева, получили более 30 лет колонии

Автор: 7info

Опубликовано

Московским межрайонным следственным отделом города Рязани Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области были собраны доказательства, которые суд счёл достаточными для вынесения приговора двум жителям областного центра. Их признали виновными в убийстве, совершённом группой лиц (пункт «ж» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Следствие и суд установили, что 3 апреля 2023 года у дома по улице Радищева в Рязани осуждённые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытового конфликта нанесли своему знакомому множественные удары ножом и разбитой стеклянной бутылкой в область грудной клетки, а также удары ногами по голове и туловищу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевший скончался в тот же день от полученных травм.

Преступление было раскрыто оперативно, лица, причастные к его совершению, были задержаны и на основании ходатайства следователя заключены под стражу.

Приговором суда одному из виновных назначено наказание в виде 16,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на один год, второму — 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и также с ограничением свободы на один год.

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