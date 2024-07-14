Стали известны подробности смертельного ДТП в Ухоловском районе, в котором погибла пенсионерка

В Ухоловском районе водитель насмерть сбил пенсионерку. В Telegram-канале Госавтоинспекции Рязанской области опубликовали подробности трагедии.

ДТП произошло 13 июля, примерно в 20:30, в селе Покровское, на улице Школьной, вблизи дома 4. По предварительной информации, на 76-летнюю местную жительницу наехал автомобиль «ВАЗ», за рулем которого находился пьяный 64-летний житель Ухоловского района: прибор показал 1.005 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Женщина погибла на месте аварии. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.