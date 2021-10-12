Стали известны подробности нападения стаи собак на ребёнка в центре Рязани

Рязанка, ставшая очевидцем нападения стаи собак на ребёнка в центре Рязани, рассказала подробности. Пост опубликовала группа «Новости Рязани ВКонтакте».

Пользовательница ВК пишет, что пострадавшей девочке 11 лет, она одноклассница дочери женщины. ЧП случилось на остановке «Детский мир» на улице Соборной. Девочка приехала туда с матерью на автобусе № 17. Ребёнок вышел из общественного транспорта, мать поехала с сыном в детский сад.

— Проходя мимо кафе «Рваное мясо», вдруг услышала разъяренный лай и в тот же момент увидела, что рядом с остановкой «Детский мир» свора собак (примерно, 6-7) окружила девочку…. Я видела и совершенно точно заявляю, что никаких провокаций со стороны девочки не было — она просто стояла, прижимая к себе рюкзак и закрыла глаза от страха, — написала рязанка.

Женщина бросилась на помощь ребёнку через дорогу, ей удалось спугнуть животных. После этого собаки начали лаять на находившегося недалеко мужчину.

Выяснилось, что ребёнка одна из собак укусила сзади за ногу. Укушенное бедро под брюками опухло.

Женщина вызвала скорую помощь, затем на место приехала мать школьницы. Пострадавшую отвезли в Канищево.