Голливудский актёр Джереми Реннер, сыгравший Соколиного глаза, в фильмах Вселенной Марвел, попал в реанимацию после наезда ратрака. Об этом, ссылаясь на портал TMZ, сообщает Life.

Ранее сообщалось, что артист оказался в больнице в тяжёлом состоянии после снежной бури. Соседи рассказали, что Реннер расчищал дорогу с помощью ратрака — гусеничной техники, которая используется для подготовки горнолыжных трасс. Снегоуборочная машина придавила актёру ногу, он потерял много крови.

Первым на помощь пришёл сосед-врач, наложивший жгут на ногу до прибытия скорой помощи.

Медики оценивают состояние пациента как критическое, но стабильное.