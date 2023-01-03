Вторник, 3 января, 2023
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Стали известны подробности инцидента, после которого Джереми Реннер попал в реанимацию

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Голливудский актёр Джереми Реннер, сыгравший Соколиного глаза, в фильмах Вселенной Марвел, попал в реанимацию после наезда ратрака. Об этом, ссылаясь на портал TMZ, сообщает Life.

Ранее сообщалось, что артист оказался в больнице в тяжёлом состоянии после снежной бури. Соседи рассказали, что Реннер расчищал дорогу с помощью ратрака — гусеничной техники, которая используется для подготовки горнолыжных трасс. Снегоуборочная машина придавила актёру ногу, он потерял много крови.

Первым на помощь пришёл сосед-врач, наложивший жгут на ногу до прибытия скорой помощи.

Медики оценивают состояние пациента как критическое, но стабильное.

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