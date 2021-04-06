Стали известны допустимые объемы сладкого для человека

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассказала, сколько сахара можно есть в день. Так, по мнению специалистов, допустимый объем сладкого за сутки — 50 граммов. Об этом сообщает «Прайм».

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова подчеркнула, что некоторые специалисты рекомендуют есть не более 25 граммов сахара в день. При этом главное условие — сладкое не должно быть средством поощрения для детей.

— Конфеты и прочие сладости — это «праздничное блюдо», его можно позволить съесть 1-2 раза в неделю, в субботу или в воскресенье, но не в качестве награды или наказания, — подчеркнула врач.

Вместо сладостей она советует употреблять ягоды, фрукты и несладкие варианты десертов.